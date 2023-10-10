Во Владимире захотели открыть музей детектива

Музей детектива откроют во Владимире в 2024 году

Во Владимире в 2024 году захотели открыть музей, посвященный известным писателям детективного жанра. Как уточнила в беседе с ТАСС автор идеи Татьяна Пикунова, на осуществление этого проекта из областного бюджета выделили грант на 4,5 миллиона рублей.

Собеседница агентства рассказала, что проект победил в региональном грантовом конкурсе. Полученные средства планируют направить на покупку мультимедийного оборудования и витрины.

«Новосибирская компания сейчас разрабатывает для нас мобильное приложение. Посетители смогут загрузить его в свои телефоны и пройти квест, в рамках которого они проведут собственное детективное расследование», — добавила она.

Пикунова указала, что вопреки тому, что родоначальником детективного жанра принято считать американского писателя Эдгара Алана По, первое детективное произведение было написано российским автором на несколько десятилетий раньше.

«Если мы проанализируем литературу, то увидим, что первый детектив был написан за 50 лет до Эдгара По, и автор был из нашей страны. Более того, произведение выпущено в издательстве, которое на протяжении нескольких лет существовало во Владимире», — заметила она, пообещав, что гости музея смогут узнать об этом подробнее.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 15 октября состоится беседа-концерт о русском фольклоре. Дискутировать на эту тему и вспоминать народные песни и сказки вместе с гостями мероприятия будут автор книги «Ведьмина роща» и солистка фолк-группы «ШТО».