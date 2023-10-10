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23:14, 10 октября 2023Мир

Пашинян прокомментировал отношения России и Армении

Пашинян: в наших отношениях с Россией мы ничего не аннулировали
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ничего не менял в отношениях с Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

«В наших отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, ниоткуда не выходили... Мы ничего не меняем, мы не отказывались выполнять наши обязательства», — подчеркнул политик.

Помимо этого, Пашинян отметил, что власти Армении не меняют внешнеполитический вектор и выстраивают свои отношения с Евросоюзом на основании соглашения, подписанного до 2018 года.

7 октября Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили ситуацию после выхода армян из Нагорного Карабаха.

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    Юлия Мискевич
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