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13:04, 7 октября 2023Бывший СССР

Путин и Пашинян обсудили ситуацию после выхода армян из Нагорного Карабаха

Президент Путин и премьер Пашинян обсудили ситуацию с выходом армян из Карабаха

Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

Лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся после выхода армянского населения из Нагорного Карабаха, ряд вопросов двусторонней повестки дня.

Кроме того, Пашинян поздравил Путина с днем рождения.

19 сентября власти Азербайджана объявили «локальные антитеррористические мероприятия» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Целями операции являлись нейтрализация военной инфраструктуры региона и восстановление конституционного строя Азербайджана.

20 сентября правительство НКР сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

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    Алевтина Запольская
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