Популярный ведущий из Латвии назвал преимущество России перед Европой

Пельш заявил, что в России человек любой национальности чувствует себя комфортно

Популярный ведущий и музыкант Валдис Пельш, родившийся и выросший в Латвии, назвал преимущество России перед европейскими странами. На эту тему он высказался в интервью адвокату Александру Добровинскому. Ролик вышел на YouTube.

На вопрос о том, каково ему в России, Пельш, отметивший, что считает себя латышом, ответил словами «да прекрасно, на самом деле». По его мнению, в России человек любой национальности чувствует себя комфортно и на равных с остальными.

«Я много вел свадеб, когда женились, допустим, дети российских бизнесменов и дети английских лавочников. Это были владельцы пивной, владельцы маленького обувного магазинчика. Выше — никогда. Вас никогда не примет английский истеблишмент. Никогда. Ваших внуков — может быть, которые будут рождены на 100 процентов англичанами. Но вас — нет. Вам всегда покажут ваше место», — заявил Пельш. Он отметил, что наблюдал это явление также во Франции и других европейских странах, кроме Швейцарии.

Помимо того, ведущий подчеркнул, что в России добились значительного успеха люди разных национальностей. «Это абсолютное принятие тебя как человека в первую очередь, а потом уже о тебе составят мнение исходя из поступков», — добавил Пельш.

Ранее дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскрыл недостаток жизни в Европе. Он счел европейское законодательство в сфере защиты прав детей слишком строгим по отношению к родителям.