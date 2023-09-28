Артемий Лебедев назвал недостаток жизни в Европе

Артемий Лебедев раскритиковал европейское законодательство в сфере защиты детей

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал европейское законодательство в сфере защиты прав детей. Недостаток жизни в Европе он назвал в обзоре новостей, опубликованном на Rutube.

Лебедев прокомментировал опубликованный в «Би-би-си» материал с жалобами живущих в Европе украинцев на изъятие у них детей службой опеки. Он выразил уверенность в том, что европейское законодательство в области защиты прав детей сильно отличается от тех же законов на постсоветском пространстве. Так, по мнению блогера, в России и СНГ считается, что самое важное — это ребенок в семье, в то время как в Европе во главу угла ставится благосостояние человека, в связи с чем государство во многих случаях готово изымать детей из семей.

Дизайнер также счел европейские законы в этой сфере «мудацкими». «Наказать в Европе могут абсолютно за любую *** [ерунду]. Например, за то, что ты оставил ребенка дома одного, при том, что это может уже быть взрослый жлоб, который рубится просто в Mortal Kombat, а ты вышел за хлебом. (...) Или, например, если у тебя ребенок несколько дней в школу не приходит, это повод, чтобы очень серьезно тобой заняться», — пояснил он.

Ранее Лебедев назвал Сомали худшей страной из всех посещенных им. Он отметил, что в Сомали по-своему интересно, однако очень небезопасно.