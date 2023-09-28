Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:31, 28 сентября 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал недостаток жизни в Европе

Артемий Лебедев раскритиковал европейское законодательство в сфере защиты детей

Кадр: Артемий Лебедев / YouTube

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал европейское законодательство в сфере защиты прав детей. Недостаток жизни в Европе он назвал в обзоре новостей, опубликованном на Rutube.

Лебедев прокомментировал опубликованный в «Би-би-си» материал с жалобами живущих в Европе украинцев на изъятие у них детей службой опеки. Он выразил уверенность в том, что европейское законодательство в области защиты прав детей сильно отличается от тех же законов на постсоветском пространстве. Так, по мнению блогера, в России и СНГ считается, что самое важное — это ребенок в семье, в то время как в Европе во главу угла ставится благосостояние человека, в связи с чем государство во многих случаях готово изымать детей из семей.

Дизайнер также счел европейские законы в этой сфере «мудацкими». «Наказать в Европе могут абсолютно за любую *** [ерунду]. Например, за то, что ты оставил ребенка дома одного, при том, что это может уже быть взрослый жлоб, который рубится просто в Mortal Kombat, а ты вышел за хлебом. (...) Или, например, если у тебя ребенок несколько дней в школу не приходит, это повод, чтобы очень серьезно тобой заняться», — пояснил он.

Ранее Лебедев назвал Сомали худшей страной из всех посещенных им. Он отметил, что в Сомали по-своему интересно, однако очень небезопасно.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Миллиардер Рубен Варданян арестован в Азербайджане. В чем обвиняют бывшего главу правительства Нагорного Карабаха?

    У самолета Москва — Анталия отказало системное оборудование

    В Азии рекордно закупились российским золотом

    World Aquatics пригрозила отстранением российским пловцам за общение со СМИ

    Минобороны передали серийные Су-57 и Су-35С

    Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над российским регионом

    В Москве дайвер с 20-летним опытом работы чистил бассейн и угодил в ловушку

    Артемий Лебедев назвал недостаток жизни в Европе

    В России допустили дальнейший рост ключевой ставки

    В Запорожской области рассказали об улучшении позиций ВС России у Вербового

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости