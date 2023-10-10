Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над российским регионом

Минобороны отчиталось о перехвате беспилотника над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотный летательный аппарат над российским регионом. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, беспилотник был обнаружен и устранен над территорией Брянской области.

«Сегодня около 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. В Минобороны уточнили, что украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения находился близ населенного пункта Прилуки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.