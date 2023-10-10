Россиянам дали советы по осенним посадкам

Агроном Денис Терентьев: посадки и пересадки можно начинать до начала ноября

Россиянам дали советы насчет посадок и пересадок плодовых деревьев и кустарников. Об этом с aif.ru поговорил агроном Денис Терентьев.

По его словам, процесс посадки и пересадки можно начинать с сентября и до начала ноября. «На практике же следует придерживаться одного важного принципа. А именно — плодовые деревья и кустарники должны быть посажены и пересажены в период биологического покоя», — сказал он и отметил, что в этом случае шансы на успех высоки.

Такой период наступает с окончанием листопада. Однако после посадки дерево должно успеть укорениться. А рост корней продолжается до тех пор, пока температура почвы не станет ниже плюс четырех градусов, добавил эксперт. Так что ориентироваться нужно не на календарь, а на фактическую погоду.

Ранее агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказывала, что весенняя посадка деревьев кажется дачникам безопаснее осенней из-за скорого наступления заморозков, при этом посадка в это время года имеет свои преимущества. По ее словам, плюсов у осенней посадки несколько больше, чем у весенней. Так, в этом сезоне легче определить качество саженцев по объему прироста, а также состоянию листьев и корней.