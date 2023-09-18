Дачникам перечислили преимущества осенней посадки деревьев

Агроном Коврижных: высаживать деревья осенью удобно из-за простоты полива

Весенняя посадка деревьев кажется дачникам безопаснее осенней из-за скорого наступления заморозков, при этом посадка в это время года имеет свои преимущества, рассказала изданию «БелНовости» агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

По ее словам, плюсов у осенней посадки несколько больше, чем у весенней. Так, в этом сезоне легче определить качество саженцев по объему прироста, а также состоянию листьев и корней. Агроном указала и на недорогую цену саженцев в осенний период. Продавцы часто делают на него скидки, чтобы быстрее распродать остатки.

Коврижных также отметила, что осенью из-за обилия осадков растение меньше нуждается в поливе, чем весной. По ее словам, в осенний период также снижается активность садовых вредителей, поэтому повредить кустарник им будет сложнее.

Корневая система растений продолжит развиваться до момента, пока температура не составит плюс четыре градуса, пояснила эксперт. Еще один плюс осенней посадки заключается в том, что весной саженцы начнут расти, не теряя времени на адаптацию.

Ранее Коврижных перечислила, какие растения удобнее всего сажать осенью. Это груши, яблони, сливы и другие. По словам эксперта, дачникам удобнее всего высаживать кустарники, которые начинают пускать корни быстро.