Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:38, 10 октября 2023Экономика

Сокращение поставок газа из России в Евросоюз оценили

МЭА: поставки газа из России в Евросоюз сократятся в 2023 году более чем вдвое
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Поставки российского трубопроводного газа в страны Евросоюза в 2023 году могут сократиться на 65 процентов и составить 20-25 миллиардов кубометров, с учетом текущих тенденций прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

В 2022 году экспорт в указанном направлении уже снизился более чем вдвое, с почти 140 до 60 миллиардов кубов. В МЭА исходят из того, что транзит российского газа через Украину не будет продлен после 2024 года и топливо начнет поставляться из страны в ЕС только по одной нитке «Турецкого потока» в годовом объеме 15,75 миллиарда кубометров.

О том, что транзит российского газа может прекратиться после истечения срока действия пятилетнего контракта с «Газпромом», ранее говорил министр энергетики Украины Герман Галущенко. При этом эксперты не согласились с тем, что окончание действия договора обязательно будет означать прекращение поставок российского газа в Европу по этому маршруту. Россия и Украина могут перейти на краткосрочное бронирование мощностей для прокачки в ЕС, исходя из фактической динамики поставок, писал ТАСС.

Ранее «Газпром» заявил о снижении поставок российского газа на внутренний и внешний рынки в первом полугодии 2023 года на 26,5 процента, до 166 миллиардов кубометров, а добычи — на 24,7 процента, до 179,5 миллиарда кубометров. В компании объяснили такую динамику воздействием погодных, экономических и политических факторов.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?

    Вор в законе Коля Киргиз оставил наследство в один миллиард долларов

    Бывший футболист сборной России рассказал о зависимости от азартных игр

    «Калашников» досрочно поставил ракеты для «Стрелы-10»

    Фигуранта дела о «Левом сопротивлении» освободили из-за состояния невменяемости

    Пара продала маску для темных ритуалов за бесценок и подала в суд на антиквара

    Слухи о похищении Слепакова боевиками ХАМАС опровергли

    Деятельность российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям

    Раскрыты секреты экспедиций всемирно известного российского путешественника

    Зеленский договорился об обучении украинских пилотов на F-16 в Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости