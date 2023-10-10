Сокращение поставок газа из России в Евросоюз оценили

МЭА: поставки газа из России в Евросоюз сократятся в 2023 году более чем вдвое

Поставки российского трубопроводного газа в страны Евросоюза в 2023 году могут сократиться на 65 процентов и составить 20-25 миллиардов кубометров, с учетом текущих тенденций прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

В 2022 году экспорт в указанном направлении уже снизился более чем вдвое, с почти 140 до 60 миллиардов кубов. В МЭА исходят из того, что транзит российского газа через Украину не будет продлен после 2024 года и топливо начнет поставляться из страны в ЕС только по одной нитке «Турецкого потока» в годовом объеме 15,75 миллиарда кубометров.

О том, что транзит российского газа может прекратиться после истечения срока действия пятилетнего контракта с «Газпромом», ранее говорил министр энергетики Украины Герман Галущенко. При этом эксперты не согласились с тем, что окончание действия договора обязательно будет означать прекращение поставок российского газа в Европу по этому маршруту. Россия и Украина могут перейти на краткосрочное бронирование мощностей для прокачки в ЕС, исходя из фактической динамики поставок, писал ТАСС.

Ранее «Газпром» заявил о снижении поставок российского газа на внутренний и внешний рынки в первом полугодии 2023 года на 26,5 процента, до 166 миллиардов кубометров, а добычи — на 24,7 процента, до 179,5 миллиарда кубометров. В компании объяснили такую динамику воздействием погодных, экономических и политических факторов.