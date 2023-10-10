69-я параллель
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18:29, 10 октября 202369-я параллель

Пропавшего в шторм россиянина спасло варенье

Глава Карелии Парфенчиков: пропавшего в шторм рыбака спасли варенье и костюм

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В Карелии рыбака Виктора Юрка, пропавшего в шторм, спасли варенье и костюм. Историю мужчины рассказал глава республики Артур Парфенчиков во «ВКонтакте».

Он пояснил, что в минувшие выходные мужчина перестал выходить на связь. Подключившиеся к поискам россиянина волонтеры обнаружили его перевернутую лодку. Они не рассчитывали, что Юрок сумел спастись.

Но утром 10 октября тот внезапно объявился. Его нашел его сосед по даче Валерий Житарев — он снова отправился к тому месту, где нашли лодку рыбака, и обнаружил его живым на одном из островов.

Выяснилось, что житель Карелии доплыл до берега, где находилась рыбачья избушка. Он съел полбанки варенья, которое там кто-то оставил.

По мнению Парфенчикова, не последнюю роль в спасении сыграл «поплавок» — специальный непродуваемый костюм для рыбалки. Глава Карелии допустил, что без него шансы на спасения у Юрка были ниже.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 94-летняя пенсионерка выжила после пяти дней в лесу без еды.

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    Анна Щербакова
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