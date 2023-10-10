Песков прокомментировал вопрос о наличии российских заложников в секторе Газа

Песков: Россия выясняет, есть ли среди захваченных в заложники граждане России

Россия контактирует с Палестиной на предмет выяснения ситуации о возможном захвате в заложники лиц с российским гражданством в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы контактируем с палестинцами. Действительно была информация о том, что якобы лица, которые имеют российское гражданство, находятся также в числе заложников. Необходимые контакты осуществляются, с тем чтобы выяснить, так это или не так, и какова дальнейшая судьба этих людей», — сказал он.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов заявил, что вызволить российских заложников из плена ХАМАС можно только путем дипломатии и переговоров. По его словам, эмоциональные шаги и силовые методы могут только эскалировать ситуацию и поставить под угрозу безопасность граждан России.