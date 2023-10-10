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11:41, 10 октября 2023Мир

Сенатор высказался о вызволении российских заложников из плена ХАМАС

Сенатор Климов: нужно действовать системно в вопросе освобождения заложников

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вызволить российских заложников из плена ХАМАС можно только путем дипломатии и переговоров. Эмоциональные шаги и силовые методы могут только эскалировать ситуацию и поставить под угрозу безопасность граждан России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Наши руководители, опираясь на международное право и нашу Конституцию говорят о необходимости мирного урегулирования, надежного и широкого. Мы были недалеко от этого, пока американцы не монополизировали процесс урегулирования на Ближнем Востоке, отодвинув всех остальных», — заметил сенатор.

По словам политика, у России есть контакты и с Израилем, и с Палестиной. Но то, что сейчас предлагают радикальные силы с обеих сторон, ведет только к затягиванию острой фазы конфликта и новым жертвам. Силовые методы, как подчеркнул Климов, не способствуют решению вопроса по существу, а приводят только к новым проблемам.

«Поскольку в плену у ХАМАС находятся наши граждане, нам необходимо быть еще более осторожными. В отличие от многих других, у нас есть контакты и с Израилем, и с Палестиной. У нас есть возможности решения непростых вопросов, в частности, о защите жизни и безопасности россиян. Отказываться от таких преференций, которые возникли в результате долгой политики, не стоит. Напротив, нам необходимо пользоваться этим, чтобы как можно быстрее прийти к урегулированию конфликта», — сказал Климов.

Сенатор подчеркнул: добиться освобождения российских граждан можно только путем переговоров. Силовые методы в данном случае могут привести только к большим жертвам.

Ранее представитель ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть лица с двойным гражданством, в том числе российским.

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    Наталия Белова
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