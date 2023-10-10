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15:13, 10 октября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о возможном изменении цен на мебель

«Ангстрем»: цены на мебель в России могут измениться

Фото: Nathan Fertig / Unsplash

Мебель в России может подорожать. О возможном изменении цен на этот вид товаров россиян предупредил исполнительный директор мебельной компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин, сообщает «Газета.Ru».

По словам Чернушкина, рост потребительских цен связан с увеличением себестоимости производства. С начала 2023 года закупочные цены на материалы и фурнитуру уже выросли в среднем на 13 процентов. Согласно прогнозам, по итогам текущего года себестоимость вырастет на 17-20 процентов. Эксперты ожидают сопоставимого увеличения цен на мебельные товары.

«Помимо удорожания комплектующих, потребительские цены "разгоняет" рост тарифов на электро- и теплоэнергию, на оборудование, транспорт, логистику и другие расходы», — добавил Чернушкин.

Ранее эксперты заявили, что российским производителям мебели не удалось заменить IKEA. По их словам, уход шведско-нидерландской сети оставил брешь в сегменте товаров для дома. До 2022 года IKEA занимала 20 процентов рынка при общей доле иностранных компаний в 40 процентов.

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    Александра Качан
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