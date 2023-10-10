Россиянин побывал в Северной Корее и рассказал об автомобилях на дровах

Российский тревел-блогер побывал в Северной Корее и рассказал, как местные жители используют автомобили на дровах. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«В стране довольно внушительный парк грузовиков, работающих на дровах вместо бензина или солярки, — объяснил россиянин. — Это военные грузовики, сельскохозяйственные, транспорт на рудниках и так далее»

По словам автора публикации, такие транспортные средства появились в КНДР из-за жестких экономических санкций и отсутствия собственных нефти и газа. Турист добавил, что чаще всего машины на дровах можно встретить в сельской местности, тогда как в крупных городах их практически нет.

Управляют такими автомобилями двое: один человек сидит за рулем, а другой — в кузове грузовика, где он измельчает дрова в щепу и бросает их в топку. Автор отметил и существенный недостаток подобных агрегатов: двигатели часто перегреваются, а также требуют регулярного ремонта. «Ведь горючий газ (по сути, дым) настолько грязный, что никакие фильтры мотор спасти от нагара не могут», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер описал поездку в Северную Корею фразой «офигеваешь со старта». Туриста удивил аэропорт, который напомнил ему декорации к фильму об апокалипсисе, а также неожиданно яркие жилые дома.

