Россиянин попытался задушить 12-летнюю школьницу посреди улицы

Житель Архангельска набросился на школьницу посреди улицы и пытался ее задушить

Житель Архангельска набросился на 12-летнюю школьницу посреди улицы и пытался ее задушить. Об этом источник рассказал РЕН ТВ.

Собеседник отметил, что все произошло на Краснофлотской улице. Полицейских вызвала одна из местных жительниц. Россиянка отметила, что мужчина набросился на ребенка неподалеку от ее дома.

Прибывшие оперативники задержали нападавшего. Им оказался 37-летний житель, который в момент случившегося был пьян.

Предположительно, он накинул на шею девочки некую удавку, однако завершить преступный замысел ему не дали прохожие. Они оттащили от него школьницу и скрутили злоумышленника.

В прошлом житель Архангельска имел судимости, в том числе за разбой и грабеж.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина в состоянии алкогольного опьянения чуть не придушила 13-летнего сына. В отношении россиянки составили административный протокол по статье о побоях.