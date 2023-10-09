В Петербурге пьяная женщина пыталась задушить 13-летнего сына

В Санкт-Петербурге пьяная женщина едва не задушила 13-летнего сына

В Санкт-Петербурге пьяная женщина чуть не придушила 13-летнего сына. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника телеканала, школьник обратился в травмпункт за помощью. Медики диагностировали у него ушиб и кровоподтеки на шее. Мальчика отпустили домой. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Сведения о случившемся передали в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали мать школьника, которая не имеет постоянного места работы, — женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении россиянки составили административный протокол по статье о побоях.

Ранее жительница села Петровка в Якутии избила и выгнала раздетым на мороз своего сына из-за несделанных уроков. Ребенку потребовалась госпитализация.