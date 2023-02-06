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07:59, 6 февраля 2023Россия

Россиянка избила и выгнала раздетым на мороз сына из-за домашнего задания

Жительница Якутии избила и выгнала раздетым на мороз своего сына из-за несделанных уроков

Фото: Pixabay

Жительница села Петровка в Якутии избила и выгнала раздетым на мороз своего сына из-за несделанных уроков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры российского региона.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в декабре прошлого года. Пьяная мать была недовольна тем, что ребенок не сделал домашнее задание, принялась пороть сына, затем отправила на улицу в домашней одежде, а после вновь принялась бить ребенка ремнем. После всех издевательств матери ребенку потребовалась госпитализация.

В прокуратуре добавили, что против россиянки возбудили уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединенного с жестоким обращением»), а мальчика изъяли из семьи.

В день, когда мать выгнала избитого сына на мороз, в столице региона Якутске температура воздуха опускалась до 45 градусов.

Ранее сообщалось, что аналогичный инцидент произошел 22 января в Алтайском крае. Плачущего ребенка, стоящего голым и босым на снегу, заметила одна из местных жительниц. Мальчик рассказал, что родители находятся дома и запрещают ему заходить.

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Марк Леонов
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