Социальную работницу арестовали за секс с 13-летним клиентом

В США 24-летняя социальная работница занялась сексом с 13-летним клиентом и попала за решетку. Об этом сообщает The Columbus Dispatch.

В сентябре Пэйтон Шайрс неоднократно вступала в интимные отношения с подростком в разных местах города Колумбус, штат Огайо. В конце месяца о действиях социальной работницы стало известно матери пострадавшего. Она увидела в смартфоне сына сообщения от девушки и, заподозрив неладное, обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в телефоне подростка видеозапись, на которой он занимается сексом с Шайрс.

Следователи поговорили с пострадавшим, и тот признался, что несколько раз вступал в интимную близость с социальной работницей. После этого мать подростка позвонила Шайрс. В ходе телефонного разговора, который прослушивала полиция, девушка призналась, что занималась сексом с несовершеннолетним клиентом. Шайрс арестовали.

Девушку обвинили в сексуальном контакте с несовершеннолетним. В настоящее время она находится под стражей, ей установили залог в размере 500 тысяч долларов.

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