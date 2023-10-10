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08:30, 10 октября 2023Из жизни

Социальную работницу арестовали за секс с 13-летним клиентом

Фото: NYAP

В США 24-летняя социальная работница занялась сексом с 13-летним клиентом и попала за решетку. Об этом сообщает The Columbus Dispatch.

В сентябре Пэйтон Шайрс неоднократно вступала в интимные отношения с подростком в разных местах города Колумбус, штат Огайо. В конце месяца о действиях социальной работницы стало известно матери пострадавшего. Она увидела в смартфоне сына сообщения от девушки и, заподозрив неладное, обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в телефоне подростка видеозапись, на которой он занимается сексом с Шайрс.

Следователи поговорили с пострадавшим, и тот признался, что несколько раз вступал в интимную близость с социальной работницей. После этого мать подростка позвонила Шайрс. В ходе телефонного разговора, который прослушивала полиция, девушка призналась, что занималась сексом с несовершеннолетним клиентом. Шайрс арестовали.

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    Алиса Удовик
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