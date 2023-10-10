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18:11, 10 октября 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к 17 годам колонии за организацию нарколаборатории

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину к 17 годам за производство наркотиков

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

В Екатеринбурге суд приговорил 39-летнего местного жителя к 17 годам колонии особого режима за организацию нарколаборатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Осужденный также должен выплатить штраф размером 100 тысяч рублей. Его признали виновным по части 2 статьи 228.3 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ») и части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотических средств») УК РФ.

Осенью 2022 года мужчина снял дом в садоводческом товариществе в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, чтобы производить в нем наркотики. Для этой цели он купил в интернете химические вещества и оборудование. С февраля по март осужденный произвел одну партию и ждал ее высыхания. По данным следствия, объем наркотика, который должен был получиться после производства, составил около 7,5 килограмма. Оставшуюся часть он не успел произвести из-за задержания.

Из дома мужчины также изъяли почти два килограмма вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство, и около 440 граммов психотропных веществ.

Ранее следователи Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в организации работы крупнейшей в республике нарколаборатории, и передали материалы в суд.

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    Варвара Митина
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