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18:24, 10 октября 2023Культура

Сын звезды сериала «Каменская» набил на теле портреты серийных убийц

Сын актрисы Елены Яковлевой сделал себе татуировки с портретами серийных убийц

Кадр: «Кадони шоу»

Сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных сделал себе татуировки с портретами известных серийных убийц Теда Банди и Джеффри Дамера. Об этом он рассказал в ходе программы «Кадони шоу», опубликованной на RuTube.

Шальных заявил, что набил на теле тату с изображением лиц маньяков исключительно ради эпатажа и реакции общества. «Когда меня видят, думают, что я какой-то конченый, сторонятся меня», — сказал сын звезды сериала «Каменская», подчеркнув, что ему нравятся отдельные моменты из биографий Банди и Дамера.

В июле 2023 года сообщалось, что российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, задержали в Москве. Поводом стала татуировка с мультперсонажем Карлсоном с пропеллером в виде свастики. Ивлева признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

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    Сергей Равин
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