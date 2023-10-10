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16:01, 10 октября 2023Культура

Режиссер «Смешариков» раскрыл тайные смыслы мультсериала

Режиссер «Смешариков» Джангир Сулейманов рассказал о тайных смыслах мультсериала

Скриншот: мультфильм «Смешарики»

Режиссер, автор самых философских эпизодов «Смешариков» Джангир Сулейманов раскрыл тайные смыслы мультсериала и поведал о новых проектах. Об этом он рассказал в интервью для 74.RU.

Постановщик вспомнил о самой обсуждаемой публикой серии с множеством разборов — «Смысл жизни», где с персонажем Барашем происходят разного рода трансформации. «Ее показывают даже на факультетах психологии и философии! Я бы ее назвал философской зарисовкой, которая не имеет ответа. Я когда взял ее в работу, то, раз уж мы играем в постмодернизм, решил сделать ее стилистически, как фильм Джима Джармуша "Мертвец"», — рассказал Сулейманов.

Он отметил, что в эпизоде также есть аллюзия на картину братьев Коэнов «Большой Лебовски». По словам режиссера, финальная сцена «Смысл жизни», снятая в 2007 году, стала предвестником искривленного пространства в фильме «Интерстеллар» Нолана, который вышел только в 2014 году.

Режиссер «Смешариков» добавил, что новые серии «Смешариков» будут создаваться в привычном формате 2D после многочисленных просьб поклонников. В них планируется реализовать те планы, которые были рассчитаны на стандартный формат мультсериала.

Ранее стало известно, что бывший солист рок-группы «Король и Шут» Андрей Князев спел песню «Таверна» с героями «Смешариков». Так, музыкант записал саундтрек к полнометражному фильму «Смешарики снимают кино», который представляет собой сборник коротких новелл.

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    Сергей Равин
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