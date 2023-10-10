У российского самолета возникли проблемы с двигателем во время полета

У летевшего в Томск самолета Red Wings возникли проблемы с двигателем

У самолета российской авиакомпании Red Wings во время полета возникли проблемы с двигателем. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Екатеринбурга в Томск в воскресенье, 8 октября. «Экипаж продолжил снижение без ограничений по режиму работы правого двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка воздушного судна прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал. В настоящее время специалисты выполняют работы по поиску и устранению неисправности.

Ранее в октябре бортпроводнику российской авиакомпании стало плохо в летевшем в Москву самолете. Инцидент произошел незадолго до посадки в пассажирском лайнере, следовавшем в столицу России из Перми.