Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:08, 10 октября 2023Путешествия

У российского самолета возникли проблемы с двигателем во время полета

У летевшего в Томск самолета Red Wings возникли проблемы с двигателем

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У самолета российской авиакомпании Red Wings во время полета возникли проблемы с двигателем. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Екатеринбурга в Томск в воскресенье, 8 октября. «Экипаж продолжил снижение без ограничений по режиму работы правого двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка воздушного судна прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал. В настоящее время специалисты выполняют работы по поиску и устранению неисправности.

Ранее в октябре бортпроводнику российской авиакомпании стало плохо в летевшем в Москву самолете. Инцидент произошел незадолго до посадки в пассажирском лайнере, следовавшем в столицу России из Перми.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС пригрозило разрушениями других городов Израиля

    Пассажиры метро в Лондоне начали ездить стоя из-за клопов на сиденьях

    Россиянина приговорили к 17 годам колонии за организацию нарколаборатории

    В ЦБ дали прогноз о пике инфляции

    Ошибка 404 помогла хакерам красть деньги

    Стали известны подробности о новой квартире Димы Билана в центре Москвы

    Московский суд рассмотрит жалобы на 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу

    Пашинян назвал условие вывода российских миротворцев из Карабаха

    Мужчина поймал рекордного 114-килограммового карпа во время отпуска

    Российский адвокат получил семь лет тюрьмы за передачу взятки судье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости