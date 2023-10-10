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18:32, 10 октября 2023Мир

В Израиле увеличилось число погибших после нападения ХАМАС россиян

В результате нападения ХАМАС на Израиль погибли четыре гражданина России

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

По состоянию на 17:00 (совпадает с мск) четыре российских гражданина погибли в результате нападения на Израиль боевиков «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), заявила пресс-секретарь посольства России в Тель-Авиве Марина Рязанова. Ее цитирует ТАСС.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17:00 10 октября, четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», — сказала она.

Ранее стало известно, что сотни российских граждан подали заявления с просьбой об эвакуации из Израиля в российское посольство в стране. Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов отметил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды.

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    Глеб Бажуткин
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