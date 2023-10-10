В Германии заявили о катастрофе для Шольца

Focus назвал выборы в Гессене и Баварии катастрофой для канцлера Шольца

Focus назвал выборы в Гессене и Баварии катастрофой для канцлера Германии Олафа Шольца и правительства страны. В материале на сайте издания также говорится, что «все не будет так, как было прежде» после неудачи, постигшей политика в воскресенье.

По мнению журналистов, жители находятся в ярости от разницы между словами и реальными делами правительства.

«Не народ не понял канцлера, а канцлер не понял народ», — пишут авторы статьи.

9 октября журнал Spiegel сообщал, что региональные выборы в Германии завершились крупнейшим поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, она установила антирекорд по полученным голосам.