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06:27, 10 октября 2023Мир

В Германии заявили о катастрофе для Шольца

Focus назвал выборы в Гессене и Баварии катастрофой для канцлера Шольца
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Focus назвал выборы в Гессене и Баварии катастрофой для канцлера Германии Олафа Шольца и правительства страны. В материале на сайте издания также говорится, что «все не будет так, как было прежде» после неудачи, постигшей политика в воскресенье.

По мнению журналистов, жители находятся в ярости от разницы между словами и реальными делами правительства.

«Не народ не понял канцлера, а канцлер не понял народ», — пишут авторы статьи.

9 октября журнал Spiegel сообщал, что региональные выборы в Германии завершились крупнейшим поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, она установила антирекорд по полученным голосам.

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    Варвара Кошечкина
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