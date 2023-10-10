В Рязанской области появится новый музейный центр

К концу 2023 года откроется новый музейный центр Рязанского кремля

К концу 2023 года в Рязанской области появится новый новый музейный центр площадью 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Предполагается, что новое здание историко-архитектурного музея-заповедника Рязанского кремля ежегодно будут посещать 200 тысяч человек. «Сложный, очень яркий, очень современный проект, 20 тысяч квадратных метров, 10 выставок в год, огромные девять выставочных залов. Планируем 200 тысяч посетителей в год тоже за счет того, что будут и детский центр, и планетарий, и эколаборатория», — сказала Любимова.

В музейном центре откроются несколько павильонов, связанных с естествознанием. «Можно приходить и знакомиться с природой Рязанского края, с его фантастической культурой и наследием и богатейшим наследием фонда музея-заповедника», — подчеркнула министр культуры.

Ранее в октябре сообщалось, что во Владимире захотели открыть музей, посвященный известным писателям детективного жанра. На осуществление этого проекта из областного бюджета выделили грант на 4,5 миллиона рублей.