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13:06, 10 октября 2023Моя страна

В Северной Осетии открылся фестиваль «Горянка»

Этнографический фестиваль «Горянка» открылся в Северной Осетии

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Северо-Кавказский межрегиональный этнографический фестиваль «Горянка» открылся в селе Цей в Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что фестиваль проводится для демонстрации многообразия культур народов Северного Кавказа.

По словам организатора фестиваля Асланбека Касаева, участники делегаций республик округа представят свои регионы в полной красе.

Фестиваль будет проходить до 13 октября. На нем представят национальную кулинарию, танцевальную и вокальную культуру регионов, а также исполнят музыкальные произведения на национальных инструментах. Организаторами мероприятия выступили комитет по делам молодежи Северной Осетии, центр военно-патриотического воспитания молодежи республики, министерство республики по национальной политике и внешним связям.

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