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12:58, 10 октября 2023Силовые структуры

Тело 14-летней россиянки спрятали в багажнике машины ее матери

В Уфе тело девочки-подростка спрятали в багажнике машины ее матери

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Уфе тело 14-летней девочки спрятали в багажнике машины ее матери. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

На место трагедии приехали следователи и полицейские. Они возбудили дело по части 1 статьи 105 («Расправа») УК РФ.

В совершении преступления заподозрили 21-летнего брата школьницы, уточняет Telegram-канал Mash. Следствие считает, что он обиделся на сестру, так как родители взяли именно ее в отпуск в Дубай. Соседи рассказали, что слышали ночью крики помощи. Предварительно установили, что девочке пережали шею.

Подозреваемого уже задержали. Он прятался на чердаке одного из многоквартирных домов в районе проживания семьи.

Ранее сообщалось, что житель Архангельска набросился на 12-летнюю школьницу посреди улицы и пытался лишить ее жизни.

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    Екатерина Кашурникова
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