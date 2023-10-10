Тело 14-летней россиянки спрятали в багажнике машины ее матери

В Уфе тело девочки-подростка спрятали в багажнике машины ее матери

В Уфе тело 14-летней девочки спрятали в багажнике машины ее матери. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

На место трагедии приехали следователи и полицейские. Они возбудили дело по части 1 статьи 105 («Расправа») УК РФ.

В совершении преступления заподозрили 21-летнего брата школьницы, уточняет Telegram-канал Mash. Следствие считает, что он обиделся на сестру, так как родители взяли именно ее в отпуск в Дубай. Соседи рассказали, что слышали ночью крики помощи. Предварительно установили, что девочке пережали шею.

Подозреваемого уже задержали. Он прятался на чердаке одного из многоквартирных домов в районе проживания семьи.

Ранее сообщалось, что житель Архангельска набросился на 12-летнюю школьницу посреди улицы и пытался лишить ее жизни.