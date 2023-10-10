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14:25, 10 октября 2023Среда обитания

В замке Пугачевой и Галкина началась суета

Shot: в замке Пугачевой и Галкина начались ремонтные работы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В замке певицы Аллы Пугачевой и ведущего Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в подмосковной деревне Грязь начались ремонтные работы. Рядом с особняком заметили суетящихся рабочих, передает Telegram-канал Shot.

Накануне дом посетил специалист в области энергетики, который занимается изготовлением электроинфраструктуры для крупных объектов. Позже другой рабочий, обслуживающий участок, поехал закупаться. На данный момент ремонт проводится в одной из частей замка, в то время как в остальных поддерживается чистота.

Весь обслуживающий персонал живет в коттедже для прислуги. По данным канала, собственником особняка до сих пор является Галкин.

Ранее стало известно, что замок Пугачевой и Галкина больше не находится под арестом. В сети распространилась информация о том, что недвижимость попала под арест из-за отказа ведущего платить налоги, однако позже стало известно, что связанное с задолженностью дело закрыли в конце апреля 2023 года из-за невозможности установить местонахождение должника.

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    Александра Качан
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