Россиян предостерегли от одного из типов инвестиций

Экономист Подойницын посоветовал россиянам не вкладываться в доллар

Покупка валют с целью получения прибыли сегодня сопряжена с определенными рисками, сообщил экономист Андрей Подойницын. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, во что лучше всего вкладывать деньги.

«Я бы не взялся рекомендовать вкладываться в доллар. Мало того, что существуют чисто физические сложности перехода из рубля в доллар и обратно, так еще и трудно сказать, что будет происходить не то, что через год или через два — через месяц, при чем не с рублем, а с долларом, и с этим режимом перехода из валюты в валюту», — поделился экономист.

Приобретать с целью вложений Подойницын посоветовал золото или палладий, отметив, что сейчас есть возможность приобретать инвестиционные металлы без НДС и прочих дополнительных нагрузок.

«Акции себя показали в предыдущие времена неплохо. Бонды, в конце концов, с высокой доходностью сейчас вполне интересно выглядят. И недвижимость естественно никуда не денется от нас. В долгосрочном ключе что останется в любом случае в цене? Это недвижимость», — перечислил собеседник «Ленты.ру».

Ранее аналитик ФГ «Финам» Алексей Чичикин сообщил, что большая часть сбережений должна формироваться из той валюты, в которой предполагаются большие траты. Тем не менее, по его словам, оптимальный вариант хранения накоплений — в разных валютах, к примеру, в долларах США и в юанях.

