Аналитик назвал лучшие валюты для сбережений

Аналитик Чичикин посоветовал хранить сбережения в нескольких валютах

Большая часть сбережений должна формироваться из той валюты, в которой предполагаются большие траты. Для российского гражданина это чаще всего рубли. Тем не менее оптимальный вариант хранения накоплений — в разных валютах, к примеру, в долларах США и в юанях. Об этом «Ленте.ру» рассказал аналитик ФГ «Финам» Алексей Чичикин.

«Оптимальный вариант — это сбережения в разных валютах. Однако все же большая доля сбережений должна быть в той валюте, в которой предполагаются большие траты. И лучше приобретать те валюты, в которых доступно инвестирование», — сказал аналитик.

Актуальность накоплений в евро для российских инвесторов в текущей геополитической ситуации, по его словам, снизилась. Доллар на дистанции начал уступать первенство в портфелях инвесторов китайскому юаню.

«Тем не менее в плане количества возможностей преумножения капитала в твердой валюте доллар остается номером один для тех, у кого есть доступ к американскому рынку», — заметил Чичикин. Он подчеркнул, что есть площадка с возможностью инвестировать в долларах США, китайских юанях и гонконгских долларах. По словам специалиста, на текущий момент это оптимальный набор иностранных валют в портфеле инвестора».

Ранее сообщалось, что на фоне мер Банка России курс рубля в ближайшие месяцы может достигнуть 85-90 рублей за доллар. Гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков считает, что к изменению курса нацвалюты приведет совокупность мер регулятора, а также рост цен на нефть.