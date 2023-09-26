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14:45, 26 сентября 2023Экономика

Аналитик назвал лучшие валюты для сбережений

Аналитик Чичикин посоветовал хранить сбережения в нескольких валютах
СюжетКурс доллара:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Большая часть сбережений должна формироваться из той валюты, в которой предполагаются большие траты. Для российского гражданина это чаще всего рубли. Тем не менее оптимальный вариант хранения накоплений — в разных валютах, к примеру, в долларах США и в юанях. Об этом «Ленте.ру» рассказал аналитик ФГ «Финам» Алексей Чичикин.

«Оптимальный вариант — это сбережения в разных валютах. Однако все же большая доля сбережений должна быть в той валюте, в которой предполагаются большие траты. И лучше приобретать те валюты, в которых доступно инвестирование», — сказал аналитик.

Актуальность накоплений в евро для российских инвесторов в текущей геополитической ситуации, по его словам, снизилась. Доллар на дистанции начал уступать первенство в портфелях инвесторов китайскому юаню.

«Тем не менее в плане количества возможностей преумножения капитала в твердой валюте доллар остается номером один для тех, у кого есть доступ к американскому рынку», — заметил Чичикин. Он подчеркнул, что есть площадка с возможностью инвестировать в долларах США, китайских юанях и гонконгских долларах. По словам специалиста, на текущий момент это оптимальный набор иностранных валют в портфеле инвестора».

Ранее сообщалось, что на фоне мер Банка России курс рубля в ближайшие месяцы может достигнуть 85-90 рублей за доллар. Гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков считает, что к изменению курса нацвалюты приведет совокупность мер регулятора, а также рост цен на нефть.

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    Наталия Белова
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