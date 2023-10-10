В российском аэровокзале откроют зону VR-игр

Зону VR-игр и капсульный отель откроют в аэровокзале Южно-Сахалинска в 2023 году

В Южно-Сахалинске уже месяц в штатном режиме функционирует новый аэровокзал, за это время его сотрудники обслужили более тысячи рейсов, встретили и проводили 128 тысяч пассажиров, а также разобрали гигантский объем багажа. Об этом пишет Sakh.online.

Предполагается, что до конца года на территории воздушной гавани запустят капсульный отель, коворкинг и игровую зону VR, что позволит туристам по прибытии в ожидании багажа совершать виртуальное путешествие по Сахалину.

Отмечается также, что пока аэровокзальный комплекс работает только на 20 процентов от запланированной мощности. В ближайшие годы там построят гостиничный комплекс, деловой центр и еще не менее десятка различных зданий и сооружений.

Ранее сообщалось, что в Кургане завершается реконструкция аэровокзального комплекса, на выполнение работ было выделено более 100 миллионов рублей. Исполнительный директор аэропорта Дмитрия Коваленко уточнил, что капитальный ремонт проводится уже три года.