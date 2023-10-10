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16:20, 10 октября 2023Ценности

Врач назвала страшные последствия популярных трендов в макияже

Фото: Antoni Shkraba / Unsplash

Окулист Алекса Хехт из Торонто, Канада, назвала страшные последствия популярных трендов в макияже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь врач обратила внимание на татуаж век. По ее мнению, хоть это и поможет сэкономить на сборах десять минут, но здоровьем глаз лучше не рисковать. «Эта подводка для глаз на самом деле может вызвать повреждение мейбомиевых желез, которые расположены вдоль век. Они помогают вырабатывать масло в наших слезах и их недостаток может привести к синдрому "сухого глаза"», — объяснила она.

Кроме того, Хехт призвала избегать завивки ресниц с помощью горячего керлера, поскольку это может привести к ломкости волосков и спровоцировать появление ожогов передней поверхности роговицы.

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В завершение специалист посоветовала не прибегать к каплям для отбеливания глаз. Медик считает, что подобные средства обладают обратным эффектом. «Они сильно расширяют кровеносные сосуды, из-за чего ваши глаза станут красными еще больше», — предупредила она.

В сентябре старший консультант по дерматологии Медицинского института в Нью-Дели, Индия, Виджай Сингхал назвал вредоносные последствия наращивания волос. По словам врача, данная процедура не приводит к ухудшению состояния прядей. Однако постоянное натяжение, неправильная установка капсул и неподходящий уход могут спровоцировать ломкость волос и облысение.

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    Мария Винар
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