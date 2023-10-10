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15:48, 10 октября 2023Бывший СССР

Глава Херсонской области указал на близость ВСУ к надлому

Губернатор Сальдо: ВСУ близки к надлому и полной деморализации

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) близки к надлому и полной деморализации. Об этом написал в Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Губернатор напомнил об обстрелах Алешек и Новой Каховки, подчеркнув, что из-за ненависти и злобы украинские войска окончательно превратились в террористов, которые не скрывают атаки по гражданской инфраструктуре.

«Но это же говорит о деградации военной мысли в киевских формированиях и указывает на начало потери управления. Враг близок к надлому и полной деморализации. Наши военные должны этим воспользоваться — и они уже переходят в наступление на многих участках фронта», — подчеркнул он.

Ранее командир отряда «Барс-9» с позывным Медведь назвал наступление ВСУ со стороны Купянска непродуманным и безуспешным. По его мнению, Киев обрекает свой личный состав на поражение.

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    Варвара Кошечкина
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