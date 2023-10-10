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06:37, 10 октября 2023Россия

Попытки контрнаступления ВСУ назвали безуспешными

Боец ВС РФ Медведь назвал наступление ВСУ со стороны Купянска непродуманным
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир отряда «Барс-9» с позывным Медведь оценил попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этмо он высказался в беседе с РИА Новости.

Военный назвал наступление ВСУ со стороны Купянска непродуманным и безуспешным. По его мнению, Киев обрекает свой личный состав на поражение.

«Противник пытался атаковать… Операции все непродуманны, <...>становится просто жалко противника», — отметил Медведь.

Боец добавил, что российская разведка фиксирует недостаток тяжелой техники ВСУ в этой зоне военных действий. «Основное мы выявляем и уничтожаем», — заключил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что контрнаступление ВСУ «сдулось» по всей линии фронта. По его словам, украинские военные вели активные наступательные действия только на нескольких участках, неся при этом большие потери.

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    Марина Совина
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