Myśl Polska: уровень жизни поляков упадет из-за помощи Украине

Польша превратилась в беззаботного посетителя ресторана, который обещал оплатить счет гостей за другим столиком, пропустив цены. Эту аналогию с отношениями Варшавы и Киева провел журнал Myśl Polska.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что Варшава предоставила убежище для миллионов украинцев. По его словам, именно Варшава больше всего помогла Киеву в тот момент, когда немцы хотели отправить в осажденный Киев 5000 касок.