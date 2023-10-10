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05:54, 10 октября 2023Экономика

В Польше раскрыли последствия поддержки Украины

Myśl Polska: уровень жизни поляков упадет из-за помощи Украине

Фото: Unsplash

Польша превратилась в беззаботного посетителя ресторана, который обещал оплатить счет гостей за другим столиком, пропустив цены. Эту аналогию с отношениями Варшавы и Киева провел журнал Myśl Polska.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что Варшава предоставила убежище для миллионов украинцев. По его словам, именно Варшава больше всего помогла Киеву в тот момент, когда немцы хотели отправить в осажденный Киев 5000 касок.

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