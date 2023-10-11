Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 11 октября 2023Россия

33-летняя многодетная россиянка выбросила новорожденную дочь в выгребную яму

В Красноярском крае многодетная мать выбросила новорожденную в выгребную яму

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В деревне Тагара Красноярского края многодетная мать выбросила новорожденную дочь в выгребную яму туалета. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По информации издания, 33-летняя россиянка скрывала беременность от мужа и родных. К врачам женщина не обращалась.

Когда ребенок родился на восьмом месяце, она выбросила его в выгребную яму туалета. После россиянка вернулась, а свое состояние объяснила болезненной менструацией.

Санавиацией женщину доставили в Красноярск. При этом медики сразу поняли, что она родила. Ее недоношенную дочь спасти не удалось.

Как выяснило издание, жительница Красноярского края уже воспитает троих детей. В отношении россиянки возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 24-летняя девушка выбросила в мусоропровод новорожденного ребенка. По факту происшествия была организована проверка.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили о 200 обезглавленных телах, в том числе детях. Как весь мир поверил в этот фейк?

    Полковник назвал возможное направление «последнего рывка» ВСУ

    Россиянам перечислили плюсы и минусы покупки жилья со скидкой

    В ОАК пообещали сдать запланированные Ил-76МД-90А в срок

    Бывшего замначальника российской колонии осудят за коррупцию

    В Финляндии обнаружили место утечки газопровода Balticconnector

    Пост Кайли Дженнер о конфликте Израиля и Палестины лишил ее миллиона подписчиков

    В Кремле заявили об отсутствии переговоров с Ереваном по поводу миротворцев

    На рынке недвижимости в России увидели предпосылки кризиса

    Песков заявил о подготовке визита главы Палестины в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости