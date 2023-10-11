33-летняя многодетная россиянка выбросила новорожденную дочь в выгребную яму

В Красноярском крае многодетная мать выбросила новорожденную в выгребную яму

В деревне Тагара Красноярского края многодетная мать выбросила новорожденную дочь в выгребную яму туалета. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По информации издания, 33-летняя россиянка скрывала беременность от мужа и родных. К врачам женщина не обращалась.

Когда ребенок родился на восьмом месяце, она выбросила его в выгребную яму туалета. После россиянка вернулась, а свое состояние объяснила болезненной менструацией.

Санавиацией женщину доставили в Красноярск. При этом медики сразу поняли, что она родила. Ее недоношенную дочь спасти не удалось.

Как выяснило издание, жительница Красноярского края уже воспитает троих детей. В отношении россиянки возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 24-летняя девушка выбросила в мусоропровод новорожденного ребенка. По факту происшествия была организована проверка.