«Альтернатива для Германии» обновила рекорд по популярности в стране
Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обновила свой рекорд по популярности, набрав 22,5 процента по итогам опроса, проведенного институтом INSA.
Таким образом, АдГ становится второй по популярности партией в стране. По итогам исследования первое место получил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который готовы проголосовать 27 процентов респондентов. Правящая Социал-демократическая партия (СДПГ) получает только 17 процентов голосов.
Также входящие в правящую коалицию «Зеленые» по результатам опроса получили только 13,5 процента и Свободная демократическая партия (СвДП) лишь 6 процентов. Рейтинг замыкают «Левые» с 5 процентами.
Ранее по последним данным рейтинг поддержки АдГ вырос с 10 процентов в июне 2022 года до 18 процентов в июне 2023 года.
Опросы, проведенные агентством INSA и институтом Infratest dimap, также показывают, что рейтинги правых увеличились до примерно 18-19 процентов. Теперь они могут конкурировать с правящими партиями социал-демократов и правоцентристским блоком ХДС/ХСС.