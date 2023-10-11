«Альтернатива для Германии» обновила рекорд по популярности в стране

INSA: Партия АдГ обновила рекорд по популярности в стране, набрав 22,5 процента

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обновила свой рекорд по популярности, набрав 22,5 процента по итогам опроса, проведенного институтом INSA.

Таким образом, АдГ становится второй по популярности партией в стране. По итогам исследования первое место получил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который готовы проголосовать 27 процентов респондентов. Правящая Социал-демократическая партия (СДПГ) получает только 17 процентов голосов.

Также входящие в правящую коалицию «Зеленые» по результатам опроса получили только 13,5 процента и Свободная демократическая партия (СвДП) лишь 6 процентов. Рейтинг замыкают «Левые» с 5 процентами.

Ранее по последним данным рейтинг поддержки АдГ вырос с 10 процентов в июне 2022 года до 18 процентов в июне 2023 года.

Опросы, проведенные агентством INSA и институтом Infratest dimap, также показывают, что рейтинги правых увеличились до примерно 18-19 процентов. Теперь они могут конкурировать с правящими партиями социал-демократов и правоцентристским блоком ХДС/ХСС.