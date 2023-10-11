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10:59, 11 октября 2023Мир

«Альтернатива для Германии» обновила рекорд по популярности в стране

INSA: Партия АдГ обновила рекорд по популярности в стране, набрав 22,5 процента

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обновила свой рекорд по популярности, набрав 22,5 процента по итогам опроса, проведенного институтом INSA.

Таким образом, АдГ становится второй по популярности партией в стране. По итогам исследования первое место получил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который готовы проголосовать 27 процентов респондентов. Правящая Социал-демократическая партия (СДПГ) получает только 17 процентов голосов.

Также входящие в правящую коалицию «Зеленые» по результатам опроса получили только 13,5 процента и Свободная демократическая партия (СвДП) лишь 6 процентов. Рейтинг замыкают «Левые» с 5 процентами.

Ранее по последним данным рейтинг поддержки АдГ вырос с 10 процентов в июне 2022 года до 18 процентов в июне 2023 года.

Опросы, проведенные агентством INSA и институтом Infratest dimap, также показывают, что рейтинги правых увеличились до примерно 18-19 процентов. Теперь они могут конкурировать с правящими партиями социал-демократов и правоцентристским блоком ХДС/ХСС.

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    Максим Габриелян
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