У торгового центра в Москве произошла драка с летальным исходом

МВД задержало 20-летнего рецидивиста за драку с летальным исходом у ТЦ в Москве

В Москве по горячим следам задержан 20-летний ранее судимый уроженец Кемеровской области по подозрению в избиении у торгового центра (ТЦ) мужчины, который не пережил полученных травм. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 10 октября в 21:40 мск очевидцы вызвали полицию, сообщив о драке четверых мужчин на Пресненской набережной. В результате двое участников конфликта получили телесные повреждения, для одного из них оказавшиеся летальными. Менее чем через два часа полицейские установили подозреваемого и задержали его на Ленинском проспекте. Им оказался ранее судимый за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью уроженец Кемеровской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР). Он находится на допросе у следователей. Выясняется причина конфликта.