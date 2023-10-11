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09:22, 11 октября 2023Забота о себе

Коуч дала совет по выходу из кризиса в браке после карантина

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Коуч по отношениям Колин Нолан дала совет женщине, которая переживает кризис брака после карантина, связанного с пандемией коронавируса. Ответ Нолан опубликовало издание Mirror.

Читательница рассказала, что ей за 40 лет, она замужем, двое родившихся в браке детей ходят в начальную школу. Однако после карантина, который она пережила в одной квартире с мужем, полностью устраивавший ее брак стал другим. Женщина столкнулась с, как ей кажется, неразрешимой проблемой. «Все неплохо, просто неплохо: секс, общение, но ничего не прекрасно. Мне не хочется встречаться с ним после работы, я все больше времени провожу в отдельной комнате, а разговоры крутятся только вокруг детей и денег», — призналась она. Сейчас измученная частыми ссорами женщина не знает, пытаться «реанимировать» брак или подавать на развод.

В ответ Нолан отметила, что не стоит торопиться расставаться, пока нет стопроцентной уверенности в том, что этот выход — единственный. «Не думаю, что нужно заставлять себя принимать это судьбоносное решение. Точно не тогда, когда эти мысли только появились. Я рекомендую обратиться к семейному или личному психотерапевту, чтобы увидеть проблему в перспективе», — посоветовала коуч, подчеркнув, что если брак полностью устраивал пару до коронавируса, есть шанс вернуть его в нужное русло.

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Ранее Нолан дала совет пенсионерке, которая обеспокоилась судьбой взрослой одинокой дочери. Специалист отметила, что мать переживала бы о дочери, даже если бы у той были муж и трое детей.

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    Александра Лисица
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