Пенсионерка обеспокоилась судьбой 35-летней одинокой дочери и получила совет

Коуч Нолан: если у взрослой дочери нет детей и мужа, это может быть ее выбором

Коуч по отношениям Колин Нолан дала совет пенсионерке, которая обеспокоилась судьбой взрослой одинокой дочери. Ответ Нолан на письмо женщины опубликовало издание Mirror.

Женщина за 60 написала Нолан, что ее 35-летняя дочь уже 10 лет ни с кем не состояла в отношениях, разочаровалась в онлайн-дейтинге и все свое время отдает работе медсестрой и общению с пожилыми родителями. «Она многое могла бы дать партнеру, но отдает другим вместо того, чтобы сконцентрироваться на себе. Сидит с детьми своего брата, которых обожает, с детьми друзей, и я боюсь, что люди пользуются ее добротой», — поделилась размышлениями женщина, не знающая, как получить от дочери внятный ответ об ее одиночестве.

В ответ Нолан заявила, что мать переживала бы о дочери, даже если бы у той были муж и трое детей. Она порекомендовала не бояться поговорить с дочерью о том, хочет ли та отношений в будущем. Кроме того, отметила специалистка, если у взрослой дочери нет детей и партнера, это может быть ее выбором. «Есть и еще о чем подумать: у нее может быть партнер, однако она хранит личную жизнь в тайне. Так что убедитесь, что вы не проецируете на дочь собственные желания, тогда как она может быть уже счастлива», — заключила коуч.

Ранее Нолан дала совет женщине, чьи друзья негативно отреагировали на ее развод. Нолан посоветовала дать им время остыть и принять перемены.

