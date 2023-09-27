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09:43, 27 сентября 2023Забота о себе

Женщине дали совет после негативной реакции друзей на ее развод

Коуч Нолан: если друзья отвернулись после развода, нужно дать им остыть

Фото: Unsplash

Если после развода от одного из супругов отвернулись друзья, нужно дать им время, чтобы остыть, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Такой совет она дала в колонке для Mirror.

К Нолан обратилась 48-летняя женщина, попавшая в сложную ситуацию. По ее словам, после 20 лет брака она решила развестись, поскольку страсть в отношениях исчезла. Муж был уязвлен ее решением и хотел наладить брак, но понимания не встретил.

Для женщины стала сюрпризом негативная реакция друзей, с которой она столкнулась при разводе. «Проблема в том, что наши друзья, в основном, пары, охладели ко мне. Они поддержали мужа, а я осталась одна. Его везде приглашают, а я в списки не попадаю», — пожаловалась она.

Нолан отметила, что при разводе неизбежно приходится «разводиться» и с частью своего окружения. «В вашем случае общие друзья больше сочувствуют бывшему мужу, потому что это вы захотели развода, съехали от него и начали новую жизнь. Они были общими друзьями, а не только вашими. Наверняка у вас есть другие или вы без труда заведете новых», — ответила специалистка.

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Если все-таки есть желание сохранить прежних друзей, продолжила Нолан, нужно выдержать время. «Пускай пыль уляжется. Когда друзья увидят, что вы оба в порядке и справляетесь, они расслабятся. Я бы с ними не конфликтовала, но можно обсудить эту ситуацию, назвать ее трудной для всех, подчеркнуть, что вы хотите остаться друзьями», — заключила она.

Ранее сексолог Екатерина Батаева дала совет женщинам, подозревающим мужей в изменах по переписке. По словам специалиста, женам необходимо выдержать паузу, а не выяснять отношения сгоряча.

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    Александра Лисица
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