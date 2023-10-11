Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа

ЦАХАЛ ввел ​​закрытую военную зону вокруг сектора Газа вплоть до Ашкелона

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела запретную зону вокруг сектора Газа вплоть до окрестностей Ашкелона, вход в которую уголовно наказуем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале в Telegram.

Израильские военные просят население быть бдительным и не входить в запрещенную зону, чтобы позволить силам безопасности продолжать выполнять свои задачи. «ЦАХАЛ подчеркивает, что территория сектора Газа объявлена ​​закрытой военной зоной, и повторяет, что вход в нее строго запрещен и представляет собой серьезную угрозу безопасности, а также является уголовным преступлением», — говорится в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по Исламскому университету сектора Газа. По сообщениям военных, университет использовался как тренировочный лагерь ХАМАС для сотрудников военной разведки, а также для разработки и производства оружия.