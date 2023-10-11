Арнольд Шварценеггер укусил стервятника

Арнольду Шварценеггеру пришлось кусать стервятника на съемках фильма

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценегер рассказал, что укусил тушку стервятника на съемках фильма «Конан-варвар». Об этом пишет Insider.

Шварценегер поделился необычным случаем на страницах своей книги «Быть полезным: семь инструментов для жизни», которая поступила в продажу в начале октября. В 1982 году, когда он снимался в легендарном фильме «Конан-варвар», режиссер Джон Милиус требовал от него полного погружения в роль и выполнения трюков без помощи дублеров. «Я научился ездить на лошадях, верблюдах и слонах, прыгать с больших камней, лазать по скалам, раскачиваться на веревке и падать с высоты», — написал актер в книге. Кроме того, Милиус совсем не жалел актера и мог заставлять его повторять сцену до тех пор, пока от скалолазания у Шварценеггера не начинали кровоточить руки.

В одной из сцен Конана привязывают к дереву, и он кусает нападающего на него стервятника, чтобы отогнать его. Во время ее съемок режиссер заставил его кусать труп стервятника. После каждого дубля Щварценеггер полоскал рот спиртом, чтобы избежать опасных бактерий. В другой сцене ему пришлось убегать от диких собак, которые затащили его в кусты.

«Конан-варвар» — американский фильм в жанре фэнтези, снятый в 1982 году по мотивам повестей Роберта И. Говарда. Действие фильма разворачивается в Хайбории, вымышленной доисторической эпохе. Адаптированный сюжет был написан Милиусом. Главные роли сыграли Шварценеггер и Джеймс Эрл Джонс. В центре сюжета — история молодого варвара Конана, который пытается отомстить верховному жрецу культа Змеи Тулса Думу за то, что он сделал с его родителями.

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