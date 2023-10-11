Артемий Лебедев раскрыл подробности извинений перед Кадыровым

Лебедев заявил, что публикации СМИ о нем сбили с толку пресс-службу Кадырова

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскрыл подробности извинений перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В обзоре новостей, доступном на Rutube, он заявил, что публикации СМИ о нем сбили с толку пресс-службу чеченского лидера.

По словам блогера, Кадыров подошел к нему после вручения дипломов за призовые места в конкурсе по созданию мастер-плана Грозного и «попросил переговорить пять минут с глазу на глаз». «Помощники Рамзана принесли ему какие-то распечатки, какие-то ссылки на мои посты, из которых следовало, что я что-то такое сказал обидное, за что было бы хорошо попросить прощения и извиниться», — рассказал он.

Лебедев отметил, что тут же попросил у Кадырова прощения за публикации с негативными высказываниями о нем. Также блогер обвинил СМИ в том, что они «специально перекрутили даты» его постов о главе Чечни так, что сбить с толку пресс-службу Кадырова. Он добавил, что сейчас «все вопросы закрыты, никаких недоразумений больше нет».

О том, что Лебедев попросил прощения у Кадырова, стало известно 6 октября. Пост об этом он опубликовал в своем Telegram-канале. Он упомянул, что смог пообщаться с главой Чечни после того, как его студии вручили диплом за второе место в конкурсе по созданию мастер-плана Грозного.