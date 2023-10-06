Артемий Лебедев извинился перед Кадыровым в Чечне за все, что могло его задеть

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за все, что могло обидеть политика в его словах. Об этом он рассказал в посте в своем Telegram-канале.

Лебедев раскрыл, что в Чечне получил диплом финалиста за второе место его студии в конкурсе на мастер-план Грозного. По словам дизайнера, ему также удалось немного пообщаться с руководителем республики.

«Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном [Кадыровым] за все, что могло его задеть в моих высказываниях. Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться. А я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно», — написал блогер.

В заключение Лебедев добавил, что в этой публикации подтверждает «свое совершеннейшее почтение» Кадырову. Кроме того, в посте он дополнительно попросил у главы Чечни прощения и извинился.

Ранее Артемий Лебедев назвал недостаток жизни в Европе. Блогер раскритиковал европейское законодательство в сфере защиты детей, сочтя его слишком строгим по отношению к родителям.