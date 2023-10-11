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11:45, 11 октября 2023Ценности

Блогерша раскрыла простой способ вернуть чистоту подушкам

Фото: Unsplash

Блогерша с никнеймом @kasha_home раскрыла простой способ вернуть чистоту подушкам. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 63 тысяч подписчиков.

Девушка рассказала, что недавно переехала к своему возлюбленному и обнаружила, что он никогда не стирал подушки. Юзерша решила исправить ситуацию и, чтобы избавить изделия от загрязнений, использовала одну чашку белого дистиллированного уксуса, который налила в отсек для кондиционера.

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Затем она добавила в барабан экологичный стиральный порошок в сочетании с половиной стакана пищевой соды. По словам автора поста, последняя поможет нейтрализовать любые запахи и смягчить воду. «А затем просто постирайте подушки в соответствии с инструкциями на ярлыке», — заключила тиктокерша.

В сентябре блогерша и уборщица Шантель Мила раскрыла эффективный способ избавиться от желтых пятен на подушках. Специалистка рассказала, что в первую очередь наполняет ванну горячей водой и добавляет в нее четверть стакана стирального порошка и пятновыводителя. Затем она погружает изделия в полученную смесь.

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    Алина Гостева
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