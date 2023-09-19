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18:17, 19 сентября 2023Ценности

Уборщица раскрыла эффективный способ избавиться от желтых пятен на подушках

Фото: Yann Tessier / Unsplash

Блогерша и уборщица Шантель Мила раскрыла эффективный способ избавиться от желтых пятен на подушках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Специалистка рассказала, что в первую очередь наполняет ванну горячей водой и добавляет в нее четверть стакана стирального порошка и пятновыводителя. Затем она погружает изделия в полученную смесь. «Этот процесс помогает глубоко очистить волокна подушки от пота и грязи», — объяснила она.

После того как подушки тщательно пропитаются раствором, их необходимо стирать в машине на деликатном режиме. «Завершив этот шаг, положите их в сушилку с двумя-тремя специальными шариками», — заключила автор видео.

Ранее маркетинговый и креативный директор компании Terrys Fabrics Гарет Коксалл раскрыл правильные способы стирки простыней. В первую очередь специалист отметил, что очищать от загрязнений цветное постельное белье необходимо исключительно при температуре 40 градусов.

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    Мария Винар
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