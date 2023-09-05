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13:32, 5 сентября 2023Ценности

Раскрыты правильные способы стирки простыней

Фото: Unsplash

Маркетинговый и креативный директор компании Terrys Fabrics Гарет Коксалл раскрыл правильные способы стирки простыней. Его комментарий публикует издание Express.

В первую очередь специалист рассказал, что очищать от загрязнений цветное постельное белье необходимо исключительно при температуре 40 градусов. «Это предотвратит усадку материала и выцветание, а также позволит прослужить ему дольше», — объяснил он. При этом эксперт посоветовал использовать деликатные моющие средства.

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В то же время белые простыни, по словам собеседника издания, необходимо стирать в более горячей воде, поскольку она делает ткань более яркой. Однако Коксалл уточнил, что важно проверять пришитые к изделиям этикетки, на которых указаны допустимые для очищения температуры.

«Не стирайте белые простыни вместе с цветными вещами, независимо от того, сколько раз вы уже стирали свои красные носки. Не хочется, чтобы они покрасили белье», — предупредил эксперт.

В мае Кэтлин Белл назвала пять главных ошибок при стирке постельного белья. По ее словам, простыни необходимо очищать от грязи и накопившихся частиц пота каждую неделю. В то же время эксперт отметила, что при экономии электроэнергии и продлении срока службы изделий можно выставить на стиральной машине температуру в 30 градусов.

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    Екатерина Ештокина
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