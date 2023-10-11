Боец ВСУ заявил о постоянном нахождении под обстрелом

NYT: позиции ВСУ в районе Марьинки находятся под постоянным обстрелом

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Марьинки находятся под постоянным обстрелом. Об этом заявил солдат 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Олег, пишет газета The New York Times (NYT).

«Вы видели нашу позицию, она всегда под обстрелом. Очень сложно удерживать эти рубежи», — сказал он.

Украинские военные рассказали, что российские силы используют различные виды вооружения, в том числе гранаты и фугасные бомбы. Еще одной опасностью боец ВСУ назвал российские ударные дроны.

Ранее 10 октября подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска стягивают дополнительные силы на краснолиманское направление. Он уточнил, что дополнительные подразделения ВСУ прибывают в район Серебрянского лесничества и Белогоровки.