Брокерам предрекли замену ИИ через 15 лет

Глава набсовета Мосбиржи Швецов: заместить брокеров через 15 лет может ИИ

Искусственный интеллект изменит подход к инвестициям и заменит брокеров. Об этом заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, пишет ТАСС.

По словам специалиста, через 15 лет большая часть финансовых операций может быть передана искусственному интеллекту, который лучше человека «в плане скорости обработки данных». Также Швецов не исключил, что таким образом количество посредников на банковском рынке может снизиться.

Ранее стало известно, что глава компании Apple Тим Кук заявил, что Apple изучает ChatGPT и подобных чат-ботов. Он отметил, что его компания заинтересована в создании конкурента востребованного чат-бота.